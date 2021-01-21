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Армянские легкоатлеты в феврале будут участвовать в международных турнирах

Армянские легкоатлеты в феврале будут участвовать в международных турнирах

Армянские легкоатлеты спортивный 2021-й год начнут в феврале.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. 13 февраля в столице Болгарии Софии начнется зимний чемпионат Балканских стран по легкой атлетике до 20 лет. Под руководством тренера Артема Погосяна на чемпионат выедут прыгун тройным прыжком Мариета Минасян, прыгуны в длину Гор Бегларян и Арутюн Арутюнян.

В конце зимы международный турнир высокого уровня пройдет и в казахстанском городе Усть-Каменогорск. Организаторы, покрывающие все расходы, пригласили из Армении двух спортсменов: прыгуна тройным прыжком из Капана Левона Агасяна и бегуна из Еревана Размика Мкртчяна.


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