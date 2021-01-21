Иран не исключил дополнительных санкций против официальных лиц США
Тегеран планирует ввести дополнительные санкции против официальных лиц США, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.
Иран 19 января внес Дональда Трампа в "черный список", то есть за день до его ухода с президентского поста. Санкции были введены против чиновников его администрации – госсекретаря Майка Помпео, глав Пентагона Марка Эспера и Кристофера Миллера, директора ЦРУ Джины Хаспел и других.
"Этот список, а возможно, будут и другие, подготовлен в соответствии с законом в отношении тех лиц, которые осуществляют враждебные действия в отношении Ирана", - сказал дипломат.
По словам Бахарванда, никто из иранских граждан и дипломатов не имеет права контактировать с членами администрации Трампа, так и наоборот, это касается и экономических связей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Он также добавил, что некоторые внесены из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Тегеран будет добиваться от Интерпола их задержания и передачи Ирану, если они не наймут адвокатов для своей защиты.
Санкции Ирана против Трампа и официальных лиц США были введены в рамках закона о "противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе". МИД Ирана обвинил их в нарушениях прав человека, поддержке терроризма, а также антигуманных и террористических действиях против Ирана и иранских граждан.
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