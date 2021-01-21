В окрестностях арцахского города Мартуни будут обезвреживаться авиабомбы

21 января в течение дня в окрестностях города Мартуни и прилегающих населенных пунктов, а также общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района планируется обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в рамках работ по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и оружия сегодня будут обезврежены авиабомбы, обнаруженные на территориях, прилегающих к городу Мартуни. Звуки взрывов будут громкими. При звуках взрывов, просим не проявлять паники. Для получения разъяснений можете звонить в службу 911 МЧС Арцаха”, - сообщают из службы.