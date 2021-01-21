Министерство труда и социальных вопросов подарит арцахским коллегам компьютерную технику

Министерство труда и социальных вопросов Министерству труда и социальной миграции Республики Арцах в дар передаст компьютерную технику. Как сообщает «Арменпресс», это решение было принято на заседании правительства.

Согласно обоснованию, в 2019 году для обновления компьютерной техники управлений Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения было получено достаточное количество компьютерной техники, в результате чего часть соответствующего оборудования была заменена и продолжает заменяться.

“В результате имеется резерв в виде определенного количества замененных компьютеров, которые с точки зрения технических стандартов еще подлежат дальнейшей эксплуатации. Учитывая потери инфраструктуры государственных органов Арцаха, понесенные в результате войны, предлагается часть имеющегося резерва передать в дар Министерству труда, социальных дел и миграции Республики Арцах”, - говорится в решении.

Ожидается, что принятие проекта решения в какой-то мере решит проблемы электронного управления социальной защитой населения Министерства труда и социальных дел Республики Арцах.