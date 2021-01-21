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Оперный театр в связи с юбилеем Гегама Григоряна начнет год спектаклем “Ануш”

Оперный театр в связи с юбилеем Гегама Григоряна начнет год спектаклем “Ануш”

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна начнет год оперным спектаклем “Ануш” Армена Тиграняна, которым любители музыки смогут насладиться 31 января.

Как передает «Арменпресс», спектакль посвящен 70-летнему юбилею великого оперного певца Гегама Григоряна.

“Маэстро Гегам Григорян в оперном искусстве создал свои ценности, почти полвека он дарил миру лучшие исполнения, имя Гегама Григоряна среди 40 лучших теноров 20-го века. Опера “Ануш” в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна представлена в постановке Гегама Григоряна”, - написал на официальной странице театра в Facebook директор и художественный руководитель оперного театра Константин Орбелян.


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