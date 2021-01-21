Военнослужащих, раненных в войне, правительство обеспечит более функциональными протезами

Правительство утвердило особый порядок предоставления протезов раненым в результате боевых действий. Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян отметил, что необходимость принятия законопроекта связана с необходимостью обеспечить раненых более функциональными протезами. По его словам, согласно действующим правилам, люди, нуждающиеся в протезировании, обращаются в министерство и получают сертификат на протезирование, но существующие правила и критерии не позволяют проводить более функциональное протезирование.

“Участникам войны, которые нуждаются в протезировании, мы предлагаем проводить протезирование, приравненное к международным стандартам”, - сказал министр.

Никол Пашинян отметил, что есть две главные цели, первая - быстрая и комфортная организация протезирования раненых, нуждающихся в протезировании, и, вторая, довести качество протезов до высокого уровня. “Мы нашим соотечественникам с ограниченными возможностями должны обеспечить надлежащее профессиональное обучение и содействие, наша политика должна быть направлена не на примиренчество, а на преодоление. Мы должны проводить такую политику, чтобы люди с ограниченными возможностями не примирялись с этом статусом, поддерживали их в преодолении ограничений этого положения”, - сказал премьер-министр.

Вице-премьер Тигран Авинян добавил, что правительство также решит и проблемы их обслуживания, вопрос будет обсуждаться 21 января с Министерствами обороны и труда и социальных вопросов.