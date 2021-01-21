В Китае вновь отметили рост числа заразившихся коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает обостряться, несмотря на усилия властей по сдерживанию распространения инфекции. За минувшие стуки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 18 новых больных прибыли из-за рубежа, 126 случаев зафиксировано внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в четверг.

По данным за вторник в стране были выявлены 103 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 15 "ввозных" и 88 внутренних,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян за среду зарегистрированы 68 новых больных, в расположенной рядом с ней провинции Цзилинь – 33, в провинции Хэбэй – 20, по два человека в Пекине и провинции Шаньси, один – в провинции Шаньдун.

Во вторник в Хэйлунцзяне было выявлено 16 новых "внутренних" случаев заражения, в Цзилине – 46, Хэбэе – 19, Пекине – два.

Всего с начала пандемии коронавируса в Китае зарегистрирован 88 701 случай коронавирусной инфекции. От связанных с ней заболеваний скончались 4 635 человек, излечились более 82,4 тыс.

Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.