Мексика приветствовала решение президента США остановить возведение стены на общей границе

Власти Мексики с одобрением встретили решение президента США Джозефа Байдена остановить строительство стены на границе двух стран. Об этом сообщил у себя в Twitter в среду вечером глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"Мексика приветствует прекращение строительства стены, миграционную инициативу в пользу программы защиты детей мигрантов, а также появление пути к двойному гражданству, - говорится в записи. - Как несколько лет назад президент [Мексики Андрес Мануэль] Лопес Обрадор написал Джозефу Байдену, который теперь стал президентом, мосты открывают путь к сотрудничеству и пониманию",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Байден ранее в среду отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Он был продлен 15 января еще на год из-за необходимости получать в обход Конгресса средства для возведения пограничной стены. В середине декабря 2020 года газета The Washington Post сообщила, что возможный отказ администрации Байдена от строительства ограждения позволит сэкономить $2,6 млрд.