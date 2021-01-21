Короткометражный фильм Арама Шахбазяна “Бабушка” покажут на Международном кинофестивале в Дублине

Короткометражный фильм “Бабушка”, получивший финансовое содействие от Национального киноцентра Армении, включен в список Международного кинофестиваля 2021 года Дублина.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница киноцентра в Facebook.

Режиссер и продюсер фильма Арам Шахбазян, автор сценария -Анна Саргсян, оператор - Мкртич Бароян.

В картине снялись Ромела Мнацаканян, Андраник Микаелян, Шагане Кешишян, Ваагн Гаспарян, Макар Галстян, Мариам Казанчян, Константин Козманов.

... Группа, проводящая неотложную съемку, с шумом врывается в пустую церковь. Священник дает интервью об искусственном человеке. Маленькая старушка, цеплявшаяся за стенку церковного алтаря, которую не заметили вначале, вдруг начинает с шумом вытирать пол. В ответ на замечания членов группы, прервавшей съемки, бабушка отвечает: “Я опаздываю”. Они отбирают у нее совок, затем метлу, затем тряпку для мытья пола и, каждый раз прерывают съемки. Режиссер, дошедший до истерики, все пытается понять, куда опаздывает бабушка. Группа покидает съемочную площадку и собирается вокруг бабушки. По просьбе священника бабушка возвращается к алтарю. Режиссер, который возобновил свою работу, выглядывает с балкона церкви и замечает, что бабушка молча моет своим платком пол огромного зала церкви. После крика режиссера “Стоп” следует приказ немедленно прекратить съемку, потому что бабушка “опаздывает”, ей нужно домыть пол прямо сейчас. Члены группы, оставившие съемки недоконченными, устраивают суматоху в церковном зале, добровольно став помощниками бабушки. О времени напоминает начавшаяся вечерняя служба. Пока группа собирает оборудование, ассистент находит в кармане бабушкин влажный платок. Ассистент находит бабушку, становится на колени у ее замерзших ног. Священник, следящий за всей этой историей, у алтаря воспевает молитву “Господи, помилуй”.