Спасатели возобновили поиски в направлениях Гадрута, Драхтика и Джракана

21 января возобновились поисковые работы на участках боевых действий. Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“После вчерашнего перерыва сегодня поисковые работы возобновились в направлении Гадрута, Драхтика и Джракана (Джабраила). В общей сложности в результате поисковых работ, по сей день, обнаружены останки 1 247 военнослужащих и гражданских лиц”, - сообщил Тадевосян, добавив, что поисковые работы проводятся с участием родителей без вести пропавших военнослужащих.