Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян отмечает свое 32-летие.

Как передает «Арменпресс», Мхитарян начал карьеру футболиста в Ереванском “Пюнике”, после выступал в украинских клубах “Металлург”, “Шахтер”, затем в “Боруссии” (Дортмунд), в анхлийских клубах “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал”. Трансферные права Генриха Мхитаряна принадлежат “Арсеналу”, однако на данный момент он на правах аренды выступает в итальянском клубе “Рома”.

Генрих Мхитарян лучший бомбардир сборной Армении, 10-кратный лучший футболист Армении. Мхитарян - посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Редакция Информационного агентства “Арменпресс” поздравляет Генриха Мхитаряна и желает ему новых достижений в карьере.