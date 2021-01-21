“Манчестер Юнайтед” после победы над “Фулхэмом” лидирует в Премьер-лиге

В очередном туре чемпионата Англии по футболу “Манчестер Юнайтед” на выезде сыграл с “Фулхэмом”.

Как передает «Арменпресс», “красные дьяволы” одержали над соперником победу со счетом 2:1. В составе “Манчестер Юнайтеда” отличились Эдинсон Кавани и Поль Погба. Единственный гол “Фулхэма” забил Адемола Лукман. Игра закончилась со счетом 2:1.

“Манчестер Юнайтед” после победы над “Фулхэмом” с 40 очками продолжает лидировать в Премьер-лиге. По 38 очков имеют “Лестер” и “Манчестер Сити”. “Фулхэм” с 12 очками - 18-й.