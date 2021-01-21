“Манчестер Сити” обыграл “Астон Виллу”

Состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Англии по футболу - “Манчестер Сити” и “Астон Вилла”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме ни одной из двух команд не удалось забить гол. Однако в следующие 45 минут “горожане” в ворота “Астон Вилла” отправили два безответных мяча. Отличились Бернарду Сильва и Илкай Гюндоган. Матч “Манчестер Сити” - “Астон Вилла” завршился со счетом - 2:0.

После этой победы “Манчестер Сити” с 38 очками в турнирной таблице занимает второе место.