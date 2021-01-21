Цены на цветные металлы - 20-01-21

ЛОНДОН, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.31% и составила 1958.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.10% и составила 7992.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.05% и составила 2005.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.17% и составила 18133.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.42% и составила 21235.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.39% и составила 2675.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.80% и составила 22112.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 37510.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.