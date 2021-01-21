Газета “Айастани Анрапетутюн”: Интересы дня требуют идти на диалог

“Положительная реакция Эрдогана на предложение президента Франции Эмануэля Макрона о встрече была вполне предсказуемой. Несколько дней назад в письме французского лидера к нему предлагалось встретиться и обсудить развитие отношений между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Чавушоглу. До получения письма последний заявил, что Анкара готова нормализовать отношения с Францией, несмотря на серьезные разногласия по некоторым вопросам. В нынешней ситуации нормализация отношений в интересах обеих стран. Турция с радостью пойдет на это, поскольку именно Франция в основном выступает против ее устремлений к европейской интеграции. И нормализация отношений с последней создаст серьезные предпосылки для реализации полувековых стремлений Анкары. Урегулирование разногласий между двумя странами, по крайней мере, ослабит стремление Турции к более тесным отношениям с Россией. С другой стороны, в результате нормализации отношений между Францией и Турцией, Турция перестанет быть настойчивой, и по крайней мере не будет препятствовать процессу решения вопроса о статусе Арцаха в формате Минской группы ОБСЕ, что выведет ключевой для нас вопрос из тупика”.

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