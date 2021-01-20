Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал закрыт для всех видов транспортных средств.

Автодорога Дилижан-Ванадзор и автодорога Ноемберян-Джуджеван, перевалы Дилижана Тавушского региона закрыты для грузовиков.

Автодороги Чива-Елпин, Сараван-Зангер Вайоцдзорского региона и автодороги Горис-Шурнух, Сисиан-Зангер, участок "Мегру сар" Сюникского региона труднопроходимы.

На автодорогах городов Апаран и Талин Арагатцотнского региона, городов Ванадзор и Степанаван Лорийского региона местами наблюдается гололедица.

В районах Арагац и Апаран Арагатцотнского региона, в регионах Котайк, Вайоц Дзор и Сюник идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины, а также со стороны России скопилось 820 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.