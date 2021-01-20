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В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал TN.

Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.

В Аргентину уже поступило 600 тысяч доз "Спутника", включающие оба компонента.


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