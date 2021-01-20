Пашинян коснулся обвинений в провале организации борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на обвинения в провале борьбы с коронавирусом, отметил, что при этом утверждении следует уточнить, с какой страной сравнивают Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера Алена Симоняна.

«Миллионы людей во всем мире уже умерли от коронавируса, десятки тысяч людей умирают каждый день. Ранее, когда нас обвиняли в том, что Армения не смогла организовать борьбу с коронавирусом, приводился пример конкретной страны, отмечалось, что в такой-то стране мало случаев. Теперь, когда эта страна превзошла нас по числу заражений, никто об этом не говорит, отмечая, что правительство Армении было право в том, что это не вопрос, который нужно решить за один день», - сказал Пашинян.