Ованес Арутюнян будет назначен губернатором Ширакской области
Решением правительства, Ованес Арутюнян будет назначен губернатором Ширакской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующий вопрос включен в повестку заседания правительства, которое состоится 21 января.
Другим решением правительства, Тигран Петросян будет освобожден с должности губернатора Ширакской области.
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