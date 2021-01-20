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Ованес Арутюнян будет назначен губернатором Ширакской области

Ованес Арутюнян будет назначен губернатором Ширакской области

Решением правительства, Ованес Арутюнян будет назначен губернатором Ширакской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующий вопрос включен в повестку заседания правительства, которое состоится 21 января.

Другим решением правительства, Тигран Петросян будет освобожден с должности губернатора Ширакской области.


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