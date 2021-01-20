Решением правительства, Ованес Арутюнян будет назначен губернатором Ширакской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующий вопрос включен в повестку заседания правительства, которое состоится 21 января.

Другим решением правительства, Тигран Петросян будет освобожден с должности губернатора Ширакской области.