Да, Сюник в безопасности: вице-премьер Авинян

Вице-премьер Армении Тигран Авинян уверяет, что Сюник в безопасности.Как сообщает Арменпресс, об этом Авинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Шаке Исаян, отвечая на вопрос, в безопасности ли Сюник.

«Наши пограничные войска и наши вооруженные силы, есть участки, где и российские пограничные войска, развертываются в той мере, чтобы эти гарантии безопасности были достаточными. В этом отношении работа продолжается, как в количественном, так и в качественном отношении. Да, Сюник в безопасности», - сказал Авинян.