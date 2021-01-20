Мы каждый день работаем над решением этого вопроса: Пашинян о возвращении пленных

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, публичное обсуждение подробностей армянских пленных в Азербайджане только вредит процессу. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Вардевана Григоряна.

«Я выслушиваю родственников наших пленных братьев. Что они говорят, я знаю, что они думают, я знаю, кого обвиняют, я знаю. Когда мы формулируем повестку дня, это означает, что этот вопрос стоит в нашей повестке дня, пока он не будет решен. Это означает, что мы каждый день работаем над решением этого вопроса. Мы убеждены, что публичное обсуждение деталей этой темы не принесет никакой пользы делу, а только нанесет вред», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября четко указано, что пленных и других удерживаемых лиц необходимо вернуть.

«Мы будем последовательно поддерживать следить за выполнением этого условия. Российская Федерация полностью поддерживает нашу позицию», - сказал премьер.