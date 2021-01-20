Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Байдена

Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил штаб избранного президента.

На церемонию приехали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Еще один бывший президент, 96-летний Джимми Картер, не присутствует по состоянию здоровья. Уходящий президент Дональд Трамп на церемонии присутствовать отказался и улетел во Флориду утром в среду.

Инаугурация намечена на полдень по местному времени.