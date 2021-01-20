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Пашинян считает присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе положительным фактором

Пашинян считает присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе положительным фактором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе положительным фактором. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Ничего не изменилось в отношениях безопасности между Республикой Армения и Республикой Арцах, но, очевидно, добавился новый фактор - присутствие российских миротворцев в Арцахе. Присутствие российских миротворцев в Арцахе положительно или отрицательно? Однозначно положительно. Это присутствие предназначено для решения конкретных вопросов безопасности», - сказал Пашинян.


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