Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил парламентскую оппозицию обсудить сроки проведения досрочных парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на замечание члена фракции «Процветающая Армения» Иветты Тоноян о том, что действующие власти исчерпали себя.

«Хорошо, мы исчерпали себя, давайте проведем парламентские выборы, посмотрим, кто себя исчерпал. Давайте сядем и вместе определим сроки, чтобы вы потом не говорили, что правительство само установило сроки. Есть только один способ проведения внеочередных выборов: отставка премьер-министра, премьер-министр не избирается дважды и проводятся досрочные парламентские выборы. Давайте договоримся о сроках, чтобы потом не говорить, что правительство все решило единолично», - сказал Пашинян.