Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп покинул в среду Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена, намеченной на полдень по местному времени.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в распространенном ранее графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде.

Республиканец выступил с прощальной речью на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. В честь уходящего президента над базой раздался 21 залп из артиллерийских орудий. В 09:00 по местному времени Трамп покинул базу, в последний раз воспользовавшись президентским бортом номер один.