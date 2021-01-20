Не сделаем шагов, которые могут лишить народ рычага формировать власть: Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою позицию, согласно которой народ не должен быть лишен рычага для формирования правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос независимого депутата Тиграна Уриханяна.
«Есть очень четкая формула: власть принадлежит народу, решения о власти должен принимать народ. Мы не пойдем на шаг, который лишит людей возможности формировать правительство и переведет вопрос власти в логику закрытых дискуссий», - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что если парламентские оппозиционные силы и дальше будут отвергать логику проведения внеочередных выборов, то они сформируют соответствующую позицию в отношении этого подхода.
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