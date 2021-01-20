Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-01-21

ЕРЕВАН, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 января, курс доллара США сократился на 0.12 драмa и составил 519.19 драм. Курс евро вырос на 0.17 драмa и составил 629.57 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.08 драм. Курс британского фунта вырос на 4.35 драмa и составил 711.08 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 12,660.33 драмa и составила 30625.44 драм. Цена серебра сократилась на 30,182.74 драмa и составила 422.23 драм. Цена платины сократилась на 17,787.52 драмa и составила 18211.35 драм.