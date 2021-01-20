Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Азиатские индексы снизились - 20-01-21

Азиатские индексы снизились - 20-01-21

ТОКИО, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.38% и составил 28523.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1849.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3583.09 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 29962.47 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации