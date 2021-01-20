Азиатские индексы снизились - 20-01-21
ТОКИО, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.38% и составил 28523.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1849.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3583.09 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 29962.47 пункта.
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