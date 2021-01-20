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Пашинян коснулся возбужденных в ходе войны уголовных дел

Пашинян коснулся возбужденных в ходе войны уголовных дел

После войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, возбуждено 1358 уголовных дел в отношении военнослужащих министерства обороны Республики Армения и Армии обороны Арцаха, а также граждан, уклонившихся от призыва. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Гранта Мадатяна.

«В связи с войной возбуждено около 1300 уголовных дел, ведется предварительное следствие. Мы должны сделать все, чтобы получить наиболее эффективные ответы на вопросы», - сказал Пашинян.


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