Почти половина россиян недовольна своим материальным положением

Недовольны своим достатком и материальным положением своих семей 47% россиян, вариант ответа "совсем недоволен" выбрали 17% опрошенных, показал опрос ВЦИОМа.

Более половины респондентов (51%) довольны материальным положением и уровнем достатка в своих семьях, в том числе, 16% удовлетворены в полной мере, 35% в целом довольны положением дел в этом плане,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Экономической и политической обстановкой в России в целом вполне довольны 13% респондентов, скорее довольны - 34%, скорее недовольны 28% и совершенно не удовлетворены 18%.

Опрос провели 14 января среди 1600 россиян по телефону