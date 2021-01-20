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Вице-премьер Авинян и министр Папикян посетят Сюник

Вице-премьер Авинян и министр Папикян посетят Сюник

Вице-премьер Тигран Авинян и министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян посетят Сюникскую область, чтобы на месте ознакомиться с возникшими вследствие войны проблемами. Как сообщает Арменпресс, об этом Авинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Србуи Григорян.

«На следующей неделе мы с господином Папикяном и рядом заместителей министров посетим Сюник, потому что есть вопросы, связанные с пастбищами и восстановлением экономической активности. Сюник будет в центре особого внимания», - сказал Авинян.

Вице-премьер добавил, что на следующей неделе правительство примет новый экономический антикризисный пакет, который будет включать новый набор инструментов для восстановления послевоенной послековидной экономики.


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