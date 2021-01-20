Такого обсуждения не было: вице-премьер об опубликованной  «Коммерсантом» карте железной дороги

Вице-премьер Армении Мгер Григорян уверяет, что ни устной, ни письменной дискуссии о карте железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, опубликованной российской газетой «Коммерсантъ», не было. Как сообщает Арменпресс, об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Карена Симоняна.

Депутат напомнил, что российский «Коммерсантъ» со ссылкой на азербайджанские источники опубликовал карту, согласно которой уже обсуждено разблокирование дороги, которая должна проходить по маршруту Ереван-Нахичевань-Мегри-Горадиз-Баку-Дербент. По данным издания, параллельно планируются еще две дороги. Депутат поинтересовался, происходило ли такое обсуждение.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что публикация «Коммерсанта» - это либо желание, либо образ мышления, который ничего не значит. Ни устно, ни письменно такого обсуждения не было. «Да, был обмен мнениями по этому поводу с российской стороной», - отметил он.

Григорян заверил, что, однако, не обсуждалось конкретное направление или тем более конкретная инфраструктура, пока нет стартовой повестки дня, обсуждения должны только начаться, в том числе по вопросам дорог и инфраструктур. «Понятно, что есть пожелания с той или иной стороны, но договоренности нет», - заключил вице-премьер.