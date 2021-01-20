ЕС не будет мешать Венгрии использовать вакцины из России и КНР

Европейский совет не намерен вмешиваться в вопрос о намерении Венгрии использовать китайскую и российскую вакцины от коронавируса, поскольку этот вопрос находится в компетенции венгерского правительства, сообщил чиновник ЕС.

"Решение принято венгерским правительством, которое также берет на себя риски, связанные с этим решением", - сказал журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский источник на условиях анонимности.

Он отвечал на вопрос, будет ли требовать Евросовет, который организует 21 января очередную видеоконференцию глав государств и правительств по вопросу борьбы с пандемией, объяснений от Венгрии относительно ее решения использовать в стране китайскую и российскую вакцины,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы посмотрим, какие будут в дальнейшем последствия этого решения. Не нам надлежит судить или определять, хорошее оно или плохое", - продолжил чиновник ЕС.

При этом он назвал успехом совместную договоренность стран ЕС по "самым эффективным в мире" западным вакцинам, которые удалось разработать в кратчайшие сроки.