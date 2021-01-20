В России на фоне пандемии выросла преступность

Число зарегистрированных преступлений в России по итогам года выросло на 1%, по тяжким и особо тяжким деяниям – сразу на 14%, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений … оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - сказала Волк, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, за это время почти вдвое выросло число преступлений, совершенных в интернете (рост более чем на 90%) и с помощью мобильных телефонов (на 88,3%).