На армяно-азербайджанской границе инцидентов не зафиксировано

19-го и 20-го января по всему периметру армяно-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась стабильная оперативная ситуация, инцидентов не зафиксировано. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Согласно информации, полученной из СНБ Республики Армения, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан также не зафиксировано пограничных инцидентов.

Подразделения ВС Армении и пограничных войск СНБ контролируют ситуацию на границе по всей протяженности границы и выполняют поставленные задачи.