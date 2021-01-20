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На армяно-азербайджанской границе инцидентов не зафиксировано

На армяно-азербайджанской границе инцидентов не зафиксировано

19-го и 20-го января по всему периметру армяно-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась стабильная оперативная ситуация, инцидентов не зафиксировано. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Согласно информации, полученной из СНБ Республики Армения, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан также не зафиксировано пограничных инцидентов.

Подразделения ВС Армении и пограничных войск СНБ контролируют ситуацию на границе по всей протяженности границы и выполняют поставленные задачи.


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