Кандидат в госсекретари США заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-III

Администрация Джо Байдена будет пытаться продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

"Мы будем добиваться продления", - сказал он на слушаниях в Сенате, отвечая на вопрос об этом соглашении.

Блинкен отметил, что Байдену предстоит быстро заняться решением этого вопроса, так как срок действия соглашения истекает уже в феврале этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он считает, что продление соглашения отвечает интересам США - "это не подарок Москве". Блинкен пояснил, что СНВ-III позволяет проводить инспекции, а также получать информацию о российском ядерном арсенале.

Кандидат на пост госсекретаря не смог ответить на вопрос о сроке, на который США попытаются продлить договор. По его словам, это определит Байден, когда приступит работе в Белом доме.

По словам потенциального госсекретаря США, тема России является для новой американской администрации одной из приоритетных.