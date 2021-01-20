Планируется сократить разрыв налоговой политики: будут пересмотрены системы налогообложения

Государство намерено пересмотреть поле налоговых льгот, порог налогообложения оборота, ставки с целью снижения разрыва в налоговой политике. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам заявил замминистра финансов Армении Арман Погосян.

“Размер разрыва следует разделить на две части. Часть из них состоит из налоговых льгот, другая часть - из возможностей налогового планирования. Мы планируем как можно скорее преодолеть вторую часть. Другими словами, если в контексте дискуссий мы убедимся, что выбран лучший путь, спланированные изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года. Что касается отмены некоторых неэффективных льгот, это должно быть нашим вторым направлением”, - сказал Погосян, добавив, что согласно графику этот процесс планируется возобновить 1 января 2022 года.

Заместитель министра отметил, что часто после предоставления налоговых льгот не проводилась аналитическая работа, чтобы выяснить, в какой степени эти налоговые льготы являются адресными, следовательно, эффективными и служат своему назначению. “Чечь идет как минимум о 7% ВВП. Это довольно внушительная цифра в условиях наших скромных возможностей”, - сказал Погосян. Заместитель министра подчеркнул, что их политика должна быть такой, чтобы все налоговые льготы, которые предоставлялись в разное время с разными обоснованиями, а иногда и не очень хорошими, должны быть переоценены и интерпретированы. “Служат ли они своей цели или берут ресурсы у государства, не решая своей основной проблемы?” - добавил Погосян.

Он пояснил, что если льгота была предоставлена определенной группе бенефициаров, то предусматривалось, что она будет целевой, эффективной, и если по какой-то причине ею стали пользоваться группы, для которых она изначально не предназначалась, то политика или смысл предоставления этой льготы были искажены. “Второе - о нормах, которые привели к разрыву налоговой системы. У нас разные системы налогообложения: льготное налогообложение микропредприятий, система налога с оборота, система налога на добавленную стоимость. И если, такой же вид деятельности осуществляется в системе НДС, то уплачивается набор налогов на условный оборот продаж в размере 25%. Но в случае проведения того же вида деятельности в системе налога с оборота, уплачивается налог в 5%, это приводит к перекосам, ск тимулированию крупного бизнеса, что не предусмотрено для них. Проблемы взаимосвязаны”, - сказал Погосян.

2020 год начался с 34 000 микропредприятий, а закончился с почти 46 000. Это более половины активных налогоплательщиков.

Погосян также подчеркнул, что налоговики всегда заявляли, что когда вводится льготная система налогообложения, она должна быть временной, в долгосрочной перспективе она должна быть альтернативной, а не преференциальной.

30 декабря 2020 года премьер-министр Никол Пашинян подписал постановление об утверждении мер по сокращению разрыва в налоговой политике.

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