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Араик Арутюнян принял членов Ученого совета Арцахского государственного университета

Араик Арутюнян принял членов Ученого совета Арцахского государственного университета

20 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов Ученого совета Арцахского государственного университета. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся вызовов послевоенного периода, внутренней и внешней политики, приоритетов и перспектив развития научно-образовательной сферы.

Глава государства отметил, что в нынешний трудный период чрезвычайно важна роль Арцахского государственного университета как ключевого учебного заведения страны в деле повышения качества образования, подготовки профессиональных кадров и воспитания молодого поколения, и государство не пожалеет усилий в вопросе содействия студентам и профессорско-преподавательскому составу университета. По словам президента Арутюняна, на 2020/2021 учебный год студенты заочного бакалавриата и магистратуры Арцахского государственного университета будут освобождены от бремени оплаты за обучение, их компенсирует правительство Республики Арцах.

Ректор Арцахского государственного университета Армен Саркисян от имени профессорско-преподавательского состава поблагодарил президента за эту встречу, состоявшуюся в непосредственной атмосфере, пообещав в ближайшее время представить новую программу реформ, направленных на улучшение и развитие учебного процесса.


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