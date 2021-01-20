20 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов Ученого совета Арцахского государственного университета. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся вызовов послевоенного периода, внутренней и внешней политики, приоритетов и перспектив развития научно-образовательной сферы.

Глава государства отметил, что в нынешний трудный период чрезвычайно важна роль Арцахского государственного университета как ключевого учебного заведения страны в деле повышения качества образования, подготовки профессиональных кадров и воспитания молодого поколения, и государство не пожалеет усилий в вопросе содействия студентам и профессорско-преподавательскому составу университета. По словам президента Арутюняна, на 2020/2021 учебный год студенты заочного бакалавриата и магистратуры Арцахского государственного университета будут освобождены от бремени оплаты за обучение, их компенсирует правительство Республики Арцах.

Ректор Арцахского государственного университета Армен Саркисян от имени профессорско-преподавательского состава поблагодарил президента за эту встречу, состоявшуюся в непосредственной атмосфере, пообещав в ближайшее время представить новую программу реформ, направленных на улучшение и развитие учебного процесса.