Ара Айвазян встретился с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 20 января принял послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении - посла РФ Сергея Копыркина, посла Франции Джонатана Лакота и посла США Линн Трейси. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В повестке встречи были вопросы, касающиеся послевоенной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, региональной безопасности и мира. Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость полноценной реализации основополагающих принципов урегулирования, подчеркнув в этом контексте право народа Арцаха на самоопределение и безопасность.

Министр Айвазян, представляя ход реализации заявления от 9 ноября о прекращении огня и размещении миротворцев в Арцахе, особо подчеркнул приоритет полноценной и бесперебойной адресации гуманитарных вопросов, в частности, по части возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Министр иностранных дел и послы обменялись мнениями вокруг гуманитарной ситуации в Арцахе и шагов, предпринимаемых в направлении адресации потребностей армян Арцаха. В связи с этим особо была отмечена важность бесперебойной вовлеченности международных структур, в частности ООН и ее специализированных агентств на местах.

Министр Айвазян обратил внимание собеседников также и на актуальность шагов по сохранению армянского историко-культурного и религиозного наследия на территориях, оставшихся под азербайджанским контролем, учитывая усилия Азербайджана по уничтожению армянского историко-культурного, религиозного наследия или искажению их идентичности.

На встрече состоялся и обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.