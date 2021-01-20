Нарине Хачатурян освобождена от должности заместителя министра НОКС Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Нарине Хачатурян освобождена от должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта. Как передает Арменпресс, решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства e-gov.am

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Нарине Хачатурян освобождается от должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта”, - говорится в решении премьер-министра.

Нарине Хачатурян была назначена заместителем министра МСФО 11 июня 2019 года.