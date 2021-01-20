Евразийский межправсовет пройдет 5 февраля очно в Алма-Ате

Евразийский межправительственный совет пройдет 5 февраля в Алма-Ате в очном режиме. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"5 февраля планируется провести заседание Евразийского межправительственного совета. Оно пройдет очно в Алматы", - сказала она.

Ранее сообщалось, что заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в первом квартале 2021 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.