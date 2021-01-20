ССС из-за отсутствия состава преступления закрыла уголовное дело в отношении Артура Ванецяна

Специальная следственная служба (ССС) на основании отсутствия состава преступления закрыла уголовное дело в отношении бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ), председателя партии “Родина” Артура Ванецяна.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ССС.

Речь об уголовном деле, возбужденном в связи с предполагаемым превышением полномочий бывшего директора СНБ, когда он находился на этом посту. Ванецян не признал предъявленное ему обвинение.