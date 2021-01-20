На региональных автодорогах проводятся работы по их очистке и обработке

Из-за снегопада 18 и 19 января в Гегаркуникской области, на автодорогах межгосударственного, республиканского, областного и общинного значения возникла труднопроходимая ситуация, которая преодолевается благодаря работам по их очистке и обработке, осуществляемым обслуживающими организациями.

Как сообщил Арменпресс начальник управления транспорта и дорожного строительства администрации области Геворг Хачатрян, снежный слой в регионах Гавара, Севана и Чамбарака составил 15 - 20 сантиметров, в Мартунинском и Варденисском районах - 30-40, в высокогорных населенных пунктах - до 50 сантиметров.

“Работы по очистке и обработке дорог ведутся с 18 января и сейчас находятся в процессе. По состоянию на полдень 20 января работы по очистке и обработке завершены на дорогах межгосударственного и республиканского значения, сейчас они идут на дорогах областного и общинного значения. Задействованы все технические средства. Объем работ велик в регионе Вардениса и в тех высокогорных населенных пунктах, где наблюдалось наибольшее количество снега. Главное, в области нет закрытых дорог, труднопроходимая ситуация в течение дня будет преодолена”, - заверил Геворк Хачатрян.

Хосров Хлгатян