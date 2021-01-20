В селе Кармир Шука в Мартакерте будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

В городе Мартакерт Арцаха,в общине Мохратаг, а также в общине Кармир Шука Мартунинского района 20 января запланированы работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“При звуках взрывов просим не поддаваться панике. Для разъяснений можете звонить в службу 911 МЧС Армении”, - сообщают в ГСЧС Арцаха.