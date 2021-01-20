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ЕС и НАТО могут направить совместное приглашение Байдену посетить Брюссель

ЕС и НАТО могут направить совместное приглашение Байдену посетить Брюссель

Евросоюз и НАТО могут направить совместное приглашение избранному президенту США Джозефу Байдену посетить Брюссель. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита 21 января глав государств и правительств сообщества,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вчера председатель [Евросовета Шарль] Мишель и генсек НАТО [Йенс] Столтенберг встречались и обсуждали этот вопрос. Совместное приглашение ЕС и НАТО может стать стратегией, но она должна еще быть подтверждена", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


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