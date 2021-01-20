Трамп задумался о создании новой партии

Дональд Трамп, который в среду покидает пост президента США, обсуждает со своими близкими сторонниками вопрос о возможности создания новой партии, сообщают американские СМИ со ссылками на собственные источники.

"По словам источников, господин Трамп обсуждал этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми на прошлой неделе. Президент сказал, что хотел бы назвать новую партию "Патриотической партией", - сообщает Dow Jones.

Агентство отметило, что "неясно, насколько серьезно господин Трамп относится к созданию новой партии, что потребует значительных затрат времени и ресурсов",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Dow Jones пишет, что любая попытка создать новую партию, скорее всего, столкнется с активной оппозицией со стороны руководства Республиканской партии, которое "будут раздражено мыслью о том, что Трамп откажется от поддержки кандидатов от республиканцев" на новых президентских выборах.

В последние дни Трамп враждовал с несколькими высокопоставленными республиканцами, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, который счел Трампа заслуживающим порицания за то, что спровоцировал штурм Капитолия 6 января, отмечает агентство. В то же время опросы показывают, что Трамп сохраняет поддержку рядовых избирателей Республиканской партии.

В Белом доме от комментариев агентству отказались.