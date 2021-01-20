Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Николаса Схермерса. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр поздравил посла с назначением, придал важность после бархатной революции 2018 года вступлению двусторонних отношений на качественно новый этап и решению Нидерландов открыть в Армении посольство.

Министр юстиции Армении также высоко оценил резолюции, одобренные парламентом Нидерландов, призывающие ввести санкции против руководителей Азербайджана и Турции за военные преступления, совершенные в Арцахе. В этом контексте Рустам Бадасян подчеркнул: “Нидерланды показали, как на самом деле действует демократия, когда под угрозой оказываются человеческие жизни и права человека”

Посол Схермерс поблагодарил за встречу, отметил, что с большой радостью принял предложение осуществлять дипломатическую миссию в Армении и выделил те приоритеты, в направлении которых есть перспектива сотрудничества – это верховенство права и укрепление демократии.

Министр Бадасян представил послу Нидерландов дорожную карту реформ судебно-правовой сферы, уже зарегистрированные достижения и отметил значение предоставленного ЕС правительству Армении содействия в размере 9 млн евро.

Коснувшись визита в Королевство Нидерландов в 2020 году и хода выполнения достигнутых в результате этого договоренностей, министр Бадасян работы, проводимые в направлении переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве с Евроджастом, заключения документа, предусматривающего правовые рамки сотрудничества между Полицией Армении и Европолом назвал примечательными.

В ходе встречи были обсуждены также возможности углубления сотрудничества в пробационной и уголовно-исполнительной сферах.

Стороны достигли договоренности об эффективном взаимодействии.