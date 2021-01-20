Роухани назвал условие выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке

Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным", - сказал Роухани на заседании правительства.

По его словам, если США "на практике" это продемонстрируют, Иран "будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами".