Импорт ряда товаров будет освобожден от НДС: Парламент Армении принял проект в первом чтении

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается отмена на границе налога на добавленную стоимость ряда товаров промежуточного и капитального потребления.

Как передает Арменпресс, законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об утверждении списка товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость” и о внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения получили 81 голос “за” при 2 воздержавшихся.

Правительству в случае одобрения программы для стимулирования инвестиционных программ предоставляется возможность отсрочки налога сроком на 3 года на добавленную стоимость, взимаемого на границе, на некоторые импортируемые товары. Замминистра экономики Армении Аваг Аванесян, представляя проект, отметил, что у предпринимателей возникали проблемы. Таким образом, правительство решило внести ясность.

“Мы считаем целесообразным, чтобы впредь для инвестиционных программ было больше ясности, и при импорте включенных в проект товаров промежуточного и капитального потребления не взимался НДС. В результате этого сократится администрирование и будет гораздо больше ясности при реализации инвестиционной программы”, - сказал Аванесян.

Таким образом, импорт ряда товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, ввозимых организациями и индивидуальными предпринимателями, также будет освобожден от налога на добавленную стоимость. Ранее утвержденный список дополнен новыми товарами. Среди товаров, включенных в список, - химические вещества, меховые, шерстяные и хлопковые ткани и нити.