Утром 21 января на дорогах республики будет гололедица: Суренян призывает водителей быть бдительными

В связи с резким падением температуры в ближайшую ночь и утром 21 января на всех автодорогах будет гололедица. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян.

“Уважаемые соотечественники, особенно водители, в связи с резким понижением температуры все автодороги в ближайшую ночь и утром будут покрыты гололедицей. Будьте бдительнее”, - написал Суренян.

На территории Армении днем 20 января в отдельных районах, ночью 21 января в южных районах ожидается снег. Днем 21-го, с 22 по 25 января ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 5 - 8 м/с. Температура воздуха ночью с 21 на 22 января постепенно понизится на 14 - 16 градусов, днем - на 3 - 4 градуса.

В Ереване днем 20-го января ожидается небольшой снег, с 21 по 25 ожидается погода без осадков. 20 и 21 января на дорогах будет гололедица.